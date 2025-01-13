Ликсутов: промышленники за 2024 год привлекли более 120 миллиардов рублей

В 2024 году столичные промышленные предприятия привлекли свыше 120 миллионов рублей льготных инвестиционных кредитов. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На эти средства компании обновили парк оборудования, модернизировали площадки, нарастили производственные мощности и наладили выпуск новой важной и высокотехнологичной продукции», — рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, эта мера позволяет предприятиям улучшать долгосрочное планирование.

«Поддержка позволит компаниям приобрести свыше тысячи единиц крупного производственного оборудования, возвести более 1,7 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей и создать около 30 тысяч рабочих мест», — уточнил он.

Программа действует с 2022 года. По ней предприятия могут получить кредит до трех миллиардов рублей под три процента годовых сроком на три года. Чтобы получить деньги, необходимо заключить кредитный договор и обратиться в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.