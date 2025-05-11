Ликсутов: промтехнопарк для легкой промышленности построят на северо-западе Москвы

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Технопарк для предприятий легкой промышленности построят на северо-западе Москвы по программе масштабных инвестпроектов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Новый промышленный технопарк в Митине будет представлять собой многофункциональный центр, где организуют все условия для развития предприятий легкой промышленности и научно-производственных компаний», — рассказал он.

Площадь объекта составит около 12 тысяч квадратных метров, на нем создадут примерно 60 рабочих мест. Инвестор получил земельный участок по льготной ставке, на территории появятся также коворкинги, кафетерий и другие общедоступные объекты.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Промышленный технопарк на улице Барышиха станет новой точкой притяжения для жителей района Митино», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Еще два производства в СЗАО возведут на площади более 3,3 гектара в Митине и Покровском-Стрешневе. Общая площадь предприятий составит 28 тысяч квадратных метров. А всего в столице реализуют около 100 масштабных инвестпроектов.

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