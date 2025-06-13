Ликсутов: производство высокотехнологичной продукции возросло в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Выпуск оптики и электроники вырос в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В частности, за 4 месяца этого года столичные компании выпустили почти в 2,5 раза больше вычислительных электронных цифровых машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

Всего в этой отрасли заняты около 370 столичных компаний, в которых работают более 30 тысяч человек. При этом отгрузка на рынок возрастает год от года, чтобы удовлетворять спрос.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«С января по апрель 2025 года компании поставили заказчикам на 25,1% больше элементов электронной аппаратуры и печатных схем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди разработок столичных предприятий — одноплатный промышленный компьютер, представленный компанией «Смарткор», и электронные изделия широкого профиля от компании «АТБ Электроника».

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