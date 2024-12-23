Ликсутов: производство упаковки для соков и молочных продуктов появится в Москве
Московский производитель упаковки для пищевой продукции увеличит мощности и начнет выпускать асептические коробки для соков и молочных продуктов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Столичное предприятие запустило проект по расширению производственных мощностей, в рамках которого построит новый производственный корпус площадью более 14 тысяч квадратных метров», — рассказал он.
Сейчас предприятие завершило первый этап проектирования, проведя подготовительные работы. Возведение цеха планируют начать летом следующего года. В прошлом году на заводе начали выпускать новую экологичную тару, которая позволяет дольше сохранять полезные свойства продуктов.
Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что с 2018 года компания имеет статус промышленного комплекса, благодаря которому арендует землю по сниженной ставке и получает налоговые льготы.
«Кроме того, компания воспользовалась льготным кредитом от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства», — добавил он.
Всего в Москве работают свыше 4,5 тысячи предприятий, на которых трудоустроены более 750 тысяч человек. Каждый год открывается 150 новых заводов.