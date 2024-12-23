Ликсутов: производство упаковки для соков и молочных продуктов появится в Москве

Московский производитель упаковки для пищевой продукции увеличит мощности и начнет выпускать асептические коробки для соков и молочных продуктов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столичное предприятие запустило проект по расширению производственных мощностей, в рамках которого построит новый производственный корпус площадью более 14 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

Сейчас предприятие завершило первый этап проектирования, проведя подготовительные работы. Возведение цеха планируют начать летом следующего года. В прошлом году на заводе начали выпускать новую экологичную тару, которая позволяет дольше сохранять полезные свойства продуктов.