Ликсутов: производство стройматериалов выросло в Москве

Производство стройматериалов в Москве возросло с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Производство цемента, извести и гипса выросло на 9,6%, выпуск стальных труб, полых профилей и фитингов увеличился более чем в два раза, а литье металлов — почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

При этом отгрузка металла в денежном эквиваленте возросла почти втрое, а стальных труб, полых профилей и фитингов — вчетверо.