Производство стройматериалов в Москве возросло с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Производство цемента, извести и гипса выросло на 9,6%, выпуск стальных труб, полых профилей и фитингов увеличился более чем в два раза, а литье металлов — почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.
При этом отгрузка металла в денежном эквиваленте возросла почти втрое, а стальных труб, полых профилей и фитингов — вчетверо.
Среди продукции столичных предприятий есть высокоустойчивые к коррозии стеллажи из оцинкованной стали в порошковой покраске. Кроме того, та же компания выпускает по полному циклу металлические листы и ленты, ограждения, материалы для монтажных и промышленных работ и многое другое.
Другое предприятие специализируется на выпуске холодостойких и жаропрочных кабелей, которые можно использовать в широком спектре отраслей: от добычи нефти и газа до транспортной сферы.
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Ликсутов: производство стройматериалов выросло в Москве
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