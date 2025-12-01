Ликсутов: производство приборов контроля радиации расширят за счет льготного кредита
Компания «Доза Тех» на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» расширит производство приборов радиационного контроля. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Благодаря этому предприятие нарастит поставки продукции на атомные электростанции в России и за рубежом, атомные ледоколы и модернизированные плавучие энергетические блоки», — добавил он.
Сумма кредита — 2,3 миллиарда рублей. На них планируется возвести новый производственный корпус площадью 18 тысяч квадратных метров.
«Планируется, что к 2030 году производственная мощность будущего промышленного объекта составит более 600 изделий в год», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Сейчас максимальная доступная сумма льготного инвесткредита составляет пять миллиардов рублей, которые необходимо вернуть в течение пяти лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал одной из задач стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года стимулирование создания новых производств.