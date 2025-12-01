Ликсутов: производство приборов контроля радиации расширят за счет льготного кредита

Компания «Доза Тех» на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» расширит производство приборов радиационного контроля. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря этому предприятие нарастит поставки продукции на атомные электростанции в России и за рубежом, атомные ледоколы и модернизированные плавучие энергетические блоки», — добавил он.

Сумма кредита — 2,3 миллиарда рублей. На них планируется возвести новый производственный корпус площадью 18 тысяч квадратных метров.