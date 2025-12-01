Ликсутов: производство приборов контроля радиации расширят за счет льготного кредита

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания «Доза Тех» на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» расширит производство приборов радиационного контроля. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря этому предприятие нарастит поставки продукции на атомные электростанции в России и за рубежом, атомные ледоколы и модернизированные плавучие энергетические блоки», — добавил он.

Сумма кредита — 2,3 миллиарда рублей. На них планируется возвести новый производственный корпус площадью 18 тысяч квадратных метров.

«Планируется, что к 2030 году производственная мощность будущего промышленного объекта составит более 600 изделий в год», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сейчас максимальная доступная сумма льготного инвесткредита составляет пять миллиардов рублей, которые необходимо вернуть в течение пяти лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал одной из задач стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года стимулирование создания новых производств.

