Ликсутов: производство медицинского оборудования в Москве выросло на 5%

Выпуск медицинских инструментов и оборудования, в том числе для людей с ограниченными возможностями, с начала года вырос в Москве на 5%. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Компании предлагают рынку импортозамещающую продукцию, а также собственные передовые разработки», — рассказал он.

Всего в этой отрасли работает более 220 столичных предприятий. Власти предлагают им льготные инвестиционные кредиты, выгодную аренду земельных участков и другие меры поддержки.

«В 2025 году Москва заключила офсетный контракт на поставку изделий для поддержания систем организма человека», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди разработок московских предприятий — коленный модуль с ротационной гидравликой от компании Steplife, сурдоскоп с искусственным интеллектом от центра «Мелфон» и офтальмологический раствор для борьбы с катарактой от «Сигма Лаб». В будущем планируется разработать роботизированную стопу, бионические руки и многое другое.