Ликсутов: производство машин и оборудования в столице выросло почти на четверть

Столичные промышленники нарастили объем выпуска продукции на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Отрасль играет важную роль в обеспечении производственных мощностей России, способствует созданию качественного оборудования и технологий, а также развивает инновационный потенциал Москвы», — подчеркнул он.

Заммэра добавил, что отгрузка заказчикам выросла на 29%. Всего в машиностроении заняты более 11,7 тысячи жителей города. Среди активно развивающихся отраслей выделяется лифтостроение — четыре крупных предприятия с начала года изготовили более 9,5 тысячи устройств.