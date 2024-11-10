Ликсутов: производство машин и оборудования в столице выросло почти на четверть

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные промышленники нарастили объем выпуска продукции на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Отрасль играет важную роль в обеспечении производственных мощностей России, способствует созданию качественного оборудования и технологий, а также развивает инновационный потенциал Москвы», — подчеркнул он.

Заммэра добавил, что отгрузка заказчикам выросла на 29%. Всего в машиностроении заняты более 11,7 тысячи жителей города. Среди активно развивающихся отраслей выделяется лифтостроение — четыре крупных предприятия с начала года изготовили более 9,5 тысячи устройств.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«В настоящий момент принято решение о формировании кластера вертикального транспорта, который позволит ускорить развитие отрасли», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Эта мера позволит предприятиям обмениваться опытом, снижать издержки и повышать конкурентоспособность продукции.

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