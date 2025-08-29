Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве выросло на 7,9%

Производство машин и оборудования в Москве с начала года выросло на 7,9%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего в столице в сфере машиностроения заняты более 260 предприятий. Столичные власти предлагают им свыше 20 мер поддержки: льготные инвестиционные кредиты, офсетные контракты и многие другие. Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» также получают масштабные налоговые льготы.

«Благодаря поддержке города компании выпускают изделия, востребованные в энергетике, медицине, автомобильной, аэрокосмической и других отраслях промышленности», — добавил он.

«Создаваемые в городе изделия успешно конкурируют с зарубежными аналогами и завоевывают популярность на внутреннем и внешнем рынках», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди выпускаемой в столице продукции — банкоматы и зарядные станции для электромобилей от «САГА Технологий», конвейеры от завода «Траяна» и фрезерные центры компании «Бивертех».