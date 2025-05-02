Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве выросло на 14,3%

Производство станков, оборудования и других машин в Москве с начала года выросло на 14,3%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В частности, выпуск машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства увеличился на 31,5%, а станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов — на 13,4%», — рассказал он.

Изделия применяются во многих отраслях промышленности. Столичные власти предлагают предприятиям разнообразные меры поддержки, чтобы увеличить объемы выпуска.

«С их помощью заводы, удовлетворяя растущие потребности рынка, в первом квартале 2025 года отгрузили машин и оборудования на сумму более 47 миллиардов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.