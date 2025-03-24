Ликсутов: производство лифтов выросло в Москве

Столичные промышленники наращивают производство лифтов, обеспечивая продукцией и Москву, и другие регионы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В январе 2025 года в столице выпустили около тысячи подъемных машин, что на 9,5% превышает результаты аналогичного периода 2024-го», — добавил он.
Всего в Москве работают четыре производителя лифтов, которым предлагают более 20 финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Один из них — Карачаровский механический завод — в прошлом году стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».
«Сегодня на его базе успешно формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения — первый в России», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Сейчас завод проводит реконструкцию, по итогам которой сможет производить более 5000 лифтов в год.
Другое предприятие — Щербинский лифтостроительный завод — по заказу Росатома изготовит 100 специализированных подъемников для ветроэнергетических установок. Они могут поднимать до 240 килограммов груза со скоростью 18 метров в минуту.
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