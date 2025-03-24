Ликсутов: производство лифтов выросло в Москве

Столичные промышленники наращивают производство лифтов, обеспечивая продукцией и Москву, и другие регионы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В январе 2025 года в столице выпустили около тысячи подъемных машин, что на 9,5% превышает результаты аналогичного периода 2024-го», — добавил он.

Всего в Москве работают четыре производителя лифтов, которым предлагают более 20 финансовых и нефинансовых инструментов поддержки. Один из них — Карачаровский механический завод — в прошлом году стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».