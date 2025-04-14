Ликсутов: производство лекарств и медизделий в Москве выросло с начала года

В январе-феврале выпуск лекарств в Москве вырос более чем на 4%, а медицинских инструментов и оборудования — более чем на четверть. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, выросло производство шприцов, игл и катетеров, а также линз. Всего в этой сфере в Москве работают более 300 предприятий.

«В частности, было изготовлено около 3,9 миллиона диагностических реагентов, свыше 2,6 миллиона упаковок лекарств для сердечно-сосудистой системы, а также более 856 тысяч противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов», — рассказал он.

«По итогам первых двух месяцев 2025 года столичные компании отгрузили лекарственных средств на сумму более 54 миллиардов рублей, что на 16,8% больше чем за аналогичный период прошлого года», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания «Изварино Фарма» выпустила на рынок три новых препарата для пациентов с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний. При этом объем выпуска увеличился более чем до 330 тысяч упаковок.

Компания CCOVER переехала в более просторное помещение, нарастив производственные мощности почти вдвое.

Компания «Комарик» выпустила на рынок более 1,5 тысяч устройств для самостоятельных инъекций.