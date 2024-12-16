Ликсутов: производство колбасных изделий в Москве с начала года выросло на 8,4%
Производство колбасных изделий в столице по итогам января-октября 2024 года возросло. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«За 10 месяцев этого года в столице изготовили свыше 255 тысяч тонн колбасных изделий, что на 8,4% превышает результаты января-октября 2023 года», — заявил он.
Из них около 139,6 тысячи тонн пришлось на копченые колбасы и более 109,5 тысячи — на вареные. Также в Москве производят мясо, субпродукты и полуфабрикаты.
«Сегодня статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые преференции, присвоен 24 компаниям сферы пищевой индустрии», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что в Новой Москве формируется пищевой кластер, который объединит производителей разных продуктов питания.
Всего в столице более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек.