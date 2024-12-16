Ликсутов: производство колбасных изделий в Москве с начала года выросло на 8,4%

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производство колбасных изделий в столице по итогам января-октября 2024 года возросло. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За 10 месяцев этого года в столице изготовили свыше 255 тысяч тонн колбасных изделий, что на 8,4% превышает результаты января-октября 2023 года», — заявил он.

Из них около 139,6 тысячи тонн пришлось на копченые колбасы и более 109,5 тысячи — на вареные. Также в Москве производят мясо, субпродукты и полуфабрикаты.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Сегодня статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые преференции, присвоен 24 компаниям сферы пищевой индустрии», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что в Новой Москве формируется пищевой кластер, который объединит производителей разных продуктов питания.

Всего в столице более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек.

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