Ликсутов: производство колбасных изделий в Москве с начала года выросло на 5%

С января по май столичные производители выпустили более 135,5 тысячи тонн колбасных изделий и аналогичной продукции, что на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, произвели 53,1 тысячи тонн копченой колбасы и около 42 тысяч тонн вареной.

«Отдельное внимание уделяется созданию масштабного пищевого кластера в ТиНАО, где будут сосредоточены производства мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции», — добавил заместитель главы города.

В столице работают более 30 фабрик по производству мясной продукции, на которых трудоустроены более 14,5 тысячи человек. А всего в пищевой промышленности заняты свыше 320 предприятий.