Ликсутов: производство колбасных изделий в Москве с начала года выросло на 5%
С января по май столичные производители выпустили более 135,5 тысячи тонн колбасных изделий и аналогичной продукции, что на 5% больше, чем год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В частности, произвели 53,1 тысячи тонн копченой колбасы и около 42 тысяч тонн вареной.
«Отдельное внимание уделяется созданию масштабного пищевого кластера в ТиНАО, где будут сосредоточены производства мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции», — добавил заместитель главы города.
В столице работают более 30 фабрик по производству мясной продукции, на которых трудоустроены более 14,5 тысячи человек. А всего в пищевой промышленности заняты свыше 320 предприятий.
«Московские компании выпускают широкую линейку колбас, ветчин, сосисок, мясных полуфабрикатов и снеков», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Компания «Элитгрупп Инвест» за год увеличила производство на 43% и добавила более 100 новых наименований продукции.
«Дымовское колбасное производство» выпустило новую линейку халяльной продукции, а также мясные снеки с восточными вкусами. Выручка предприятия за год возросла на 12%.