Ликсутов: производство интеллектуальных датчиков давления запустят в Москве

Новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2026 году запустит инновационное производство контрольно-измерительных приборов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Они используются в управлении технологическими процессами в фармацевтической, добывающей, нефтегазовой и химической промышленности, энергетике», — добавил Ликсутов.

В частности, по его словам, планируется выпускать датчики дифференциального и абсолютного давления.

Площадь предприятия составит 1370 квадратных метров, инвестиции превысят 200 миллионов рублей, а запуск новых производственных линий позволит создать до 30 новых рабочих мест. В качестве чувствительного элемента используют чистый кремний, что повышает точность измерений.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что площадь ОЭЗ к 2030 году должна увеличиться до 600 гектаров, из которых 560 займет производственная инфраструктура. Резиденты пользуются масштабными налоговыми льготами и могут пускать сэкономленные деньги в дополнительное развитие производства.