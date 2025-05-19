Ликсутов: производство хлебобулочных изделий в Москве за год выросло почти на треть

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В первом квартале года столичные предприятия отгрузили на 31,7% больше хлеба и мучных изделий, чем год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В январе–марте 2025 года столичные компании произвели более 126 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе полуфабрикаты, а также свыше 73 тысяч тонн продукции кратковременного хранения», — рассказал он.

Заммэра добавил, что в Новой Москве создадут кластер пищевой промышленности, где будут производить в том числе выпечку. Всего в столице в этой отрасли работает более 320 предприятий, на которых трудятся свыше 65 тысяч сотрудников.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Выпуск пирогов увеличился на 22,8%, продукции из пшеничной муки — на 7%, а объем сдобных изделий — на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди крупнейших предприятий столицы в этой отрасли — хлебобулочный комбинат «Добрынинский», булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», производитель здоровой выпечки «Другой хлеб», комбинат «Черемушки».

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