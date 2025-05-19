Ликсутов: производство хлебобулочных изделий в Москве за год выросло почти на треть

В первом квартале года столичные предприятия отгрузили на 31,7% больше хлеба и мучных изделий, чем год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В январе–марте 2025 года столичные компании произвели более 126 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе полуфабрикаты, а также свыше 73 тысяч тонн продукции кратковременного хранения», — рассказал он.

Заммэра добавил, что в Новой Москве создадут кластер пищевой промышленности, где будут производить в том числе выпечку. Всего в столице в этой отрасли работает более 320 предприятий, на которых трудятся свыше 65 тысяч сотрудников.