Ликсутов: производство химической продукции возросло в Москве

Столичные компании в сфере химпрома укрепляют позиции и регулярно наращивают объемы производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За первые шесть месяцев 2025-го выпуск химической продукции в Москве вырос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

Всего в этой сфере в столице работают 260 компаний, производящих мыло, моющие и чистящие средства, полироли, лакокрасочные материалы и другую продукцию, которая пользуется все большей популярностью среди потребителей.

«С января по июнь 2025-го компании отгрузили заказчикам товаров на сумму более 152 миллиардов рублей», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.