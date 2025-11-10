Ликсутов: производство химической продукции в Москве выросло на 25,1%
Работающие в Москве компании в период с января по сентябрь этого года на 25,1% нарастили выпуск химических веществ и продуктов, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Предприятия производят широкий ассортимент товаров: от лаков и красок до реагентов и других материалов промышленного назначения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что город активно развивает индустриальный сектор по поручению мэра Сергея Собянина, а существующие меры поддержки помогают московским производителям укреплять позиции не только на столичном, но и на российском рынке и расширять мощности и ассортимент.
«Устойчивый рост отмечается в том числе у предприятий химической отрасли. Так, с января по сентябрь 2025-го компании увеличили выпуск продукции на 25,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.
За девять месяцев на 28,7% выросло производство красок, лаков и аналогичных материалов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что в химической отрасли столицы работают свыше 260 промышленных компаний. Положительная динамика показателя отгрузки подтверждает рост спроса на товары столичных предприятий.
«Так, объем поставок химических веществ и продуктов превысил 216 миллиардов рублей, что на 26,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.
В Москве, крупнейшем индустриальном и научно-инженерном центре страны, ежегодно открывают около 150 технологичных предприятий. На сегодняшний день в столице работают почти 4,6 тысячи компаний, где трудоустроены порядка 755 тысяч человек.
Для производителей предусмотрели более 20 эффективных мер поддержки, среди них программа льготного кредитования, офсетные контракты и другие инструменты.