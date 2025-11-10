Ликсутов: производство химической продукции в Москве выросло на 25,1%

Работающие в Москве компании в период с января по сентябрь этого года на 25,1% нарастили выпуск химических веществ и продуктов, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Предприятия производят широкий ассортимент товаров: от лаков и красок до реагентов и других материалов промышленного назначения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что город активно развивает индустриальный сектор по поручению мэра Сергея Собянина, а существующие меры поддержки помогают московским производителям укреплять позиции не только на столичном, но и на российском рынке и расширять мощности и ассортимент.

«Устойчивый рост отмечается в том числе у предприятий химической отрасли. Так, с января по сентябрь 2025-го компании увеличили выпуск продукции на 25,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Ликсутов.

За девять месяцев на 28,7% выросло производство красок, лаков и аналогичных материалов.