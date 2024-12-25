Ликсутов: производство электроники и оптики в Москве выросло более чем вдвое

С января по октябрь 2024 года выпуск вычислительных машин, полупроводниковых приборов, печатных плат и других оптических и электронных изделий в Москве вырос более чем в два раза. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что столица — город развитой промышленности, где разрабатывают и производят самые современные решения. По поручению мэра Сергея Собянина Москва активно инвестирует в инновации и создает условия для развития предприятий высокотехнологичных отраслей.

«В результате эффективного взаимодействия, предприятия укрепляют позиции на рынке и наращивают производство. Так, в январе–октябре 2024 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 108,9% увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий», — сказал Ликсутов.

Почти в восемь раз выросло производство ноутбуков, почти втрое увеличился выпуск звуковых и видеоплат. Более чем вдвое выросло производство полупроводниковых приборов и их частей, выпуск печатных плат увеличился на 8,8%.