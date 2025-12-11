Ликсутов: производители микроэлектроники создали свыше 10 тысяч рабочих мест
Производители микроэлектроники Особой экономической зоны «Технополис Москвы» за время своей деятельности создали более 10 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город поддерживает стратегически значимые отрасли промышленности России. Для этого на базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформировали кластер микроэлектроники и фотоники.
«Компании выпускают уникальную продукцию: микросхемы, оптико-электронные приборы, различные электронные компоненты, смарт-карты, RFID-метки и другие высокотехнологичные изделия. За все время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятия из отрасли микроэлектроники создали свыше 10 тысяч новых рабочих мест», — сообщил Ликсутов.
По его словам, на производстве микросхем и систем безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения и биометрической идентификации занято около 5,5 тысячи человек.
Ранее Собянин открыл в ОЭЗ «Технополис Москвы» производство фотонных интегральных схем.