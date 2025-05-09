Ликсутов: предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» посвящают достижения памяти тружеников тыла

Более 20 предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» посвятили достижения за 2024 год памяти тружеников тыла времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что в прошлом году объем импортозамещенной продукции увеличился в 1,4 раза. Среди участников акции, получившей название «Трудовая вахта», — завод «Протон» в Зеленограде, выпускающий уникальную продукцию, например зондовые микроскопы для работы в космосе и при высочайшем уровне радиации.

«Сегодня российская высокотехнологичная промышленность отстаивает национальные интересы на новом фронте — обеспечивая технологический суверенитет страны», — заявил он.

«В 2024 году выручка предприятия составила 4,7 миллиарда рублей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Участвуют в акции также Московский государственный образовательный комплекс, ведущий историю от Тушинского машиностроительного завода, производитель литий-ионных аккумуляторов «НПК Симба» и многие другие. В колонну «Бессмертного полка» особой экономической зоны записали более 100 имен героев войны.