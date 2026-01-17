Сегодня 14:07 Ликсутов: предприятия Москвы увеличили выпуск медицинской техники и оборудования 0 0 0 Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Производящие лекарства, медицинские инструменты и оборудование московские предприятия с января по ноябрь 2025 года увеличили выпуск продукции на 7,4%, по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что город предложил бизнесу большой объем мер поддержки: от финансовых инструментов до налоговых преференций.

«Мэр Москвы Сергей Собянин в прошлом году утвердил стратегию развития московской промышленности, где медицинская отрасль определена как одна из ключевых. Компании данного сектора активно наращивают выпуск продукции. Так, с января по ноябрь 2025 года производство медизделий увеличили на 7,4% по сравнению с тем же периодом 2024-го», — рассказал Ликсутов.

В российской столице работает более 300 производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий, напомнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что среди выпускаемых на рынок товаров есть бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой медицинской помощи и многое другое.

«За 11 месяцев прошлого года компании медицинской отрасли отгрузили на 4,6% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимостью более 37 миллиардов рублей», — подчеркнул Гарбузов.

Москва по праву считается крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Сейчас в городе работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты свыше 755 тысяч человек. Ежегодно число высокотехнологичных предприятий растет.

Власти столицы предложили производителям более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.