Ликсутов: предприятия Москвы увеличили поставки промышленной продукции в Азию

Московские предприятия в 2,5 раза увеличили поставки несырьевой неэнергетической продукции в страны Юго-Восточной Азии за период с января по октябрь 2024 года. Основными партнерами являются Индонезия, Вьетнам, Таиланл, Малайзия и Лаос, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям, в том числе способствует их выходу на рынки Юго-Восточной Азии.

«Особое внимание уделяется расширению поставок промышленной продукции московского производства. Сегодня крупнейшими торговыми партнерами столицы в регионе являются Индонезия, на долю которой приходится почти 60% столичного несырьевого неэнергетического экспорта, а также Вьетнам и Таиланд, куда направлено свыше 30% столичных поставок», — отметил Ликсутов.

На азиатский рынок московские производители поставляют в основном товары пищевой, металлообрабатывающей, приборостроительной промышленности и продукцию энергетического машиностроения. Также спросом пользуется фармацевтическая продукция и медицинская техника, в том числе диагностическое и дыхательное оборудование.