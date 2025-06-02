Ликсутов: предприятие по выпуску мебели построили в Москве

Предприятие по выпуску мебели из двух производственных корпусов построили в московском районе Косино-Ухтомском. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Его общая площадь превышает 13 тысяч квадратных метров. Новый корпус обеспечит создание более 130 новых высокооплачиваемых рабочих мест на востоке столицы», — рассказал он.
Возведут предприятие в рамках масштабного инвестиционного проекта. Всего в районе появится два завода, на которых будут выпускать мебель для жилья, школ и офисов.
«Для строительства первого из них при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания привлекла инвестиционный кредит в размере 300 миллионов рублей по льготной процентной ставке», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего в Москве реализуют свыше 100 масштабных инвестпроектов. Земельные участки для них предоставляются в аренду.
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