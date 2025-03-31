Ликсутов: поставки московской продукции в Китай увеличились почти на четверть
По итогам 2024 года Китай занял третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, на него пришлись 10% торговли с дружественными странами. Поставки продукции в восточно-азиатскую республику возросли на 24%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Поставки продукции столичной авиационной промышленности в эту страну увеличились более чем на 50%, в то время как экспорт изделий из полиэтилена, полипропилена и пластмассы выросли на 7%», — сказал он.
Поставки товаров из черных металлов, железа и сплавов на его основе удвоились по сравнению с 2023 годом. Экспорт кондитерских изделий и пшеничной муки увеличился почти на 50%.
Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» помогает столичным производителям выводить продукцию на зарубежные рынки сбыта. Например, его байерская программа позволяет участвовать в международных отраслевых выставках, деловых миссиях, встречах в форматах B2B и B2G. Специалисты «Моспрома» сопровождают промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности.
«В частности, на 2025 год уже запланирована организация участия столичных предприятий в двух крупнейших промышленных выставках в Китае, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Комплекс инструментов предоставляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Московские экспортеры могут воспользоваться цифровой платформой «Мой экспорт», пройти обучение, получить консультацию, аналитику и помощь в продвижении на международных маркетплейсах.