Ликсутов: поставки московской продукции в Китай увеличились почти на четверть

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По итогам 2024 года Китай занял третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта Москвы, на него пришлись 10% торговли с дружественными странами. Поставки продукции в восточно-азиатскую республику возросли на 24%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Поставки продукции столичной авиационной промышленности в эту страну увеличились более чем на 50%, в то время как экспорт изделий из полиэтилена, полипропилена и пластмассы выросли на 7%», — сказал он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Поставки товаров из черных металлов, железа и сплавов на его основе удвоились по сравнению с 2023 годом. Экспорт кондитерских изделий и пшеничной муки увеличился почти на 50%.

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» помогает столичным производителям выводить продукцию на зарубежные рынки сбыта. Например, его байерская программа позволяет участвовать в международных отраслевых выставках, деловых миссиях, встречах в форматах B2B и B2G. Специалисты «Моспрома» сопровождают промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности.

«В частности, на 2025 год уже запланирована организация участия столичных предприятий в двух крупнейших промышленных выставках в Китае, а также проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/4
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/4
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Комплекс инструментов предоставляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Московские экспортеры могут воспользоваться цифровой платформой «Мой экспорт», пройти обучение, получить консультацию, аналитику и помощь в продвижении на международных маркетплейсах.

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