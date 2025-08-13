Ликсутов: поставки хлеба и кондитерских изделий увеличились в Москве

Столичные предприятия с начала года выпустили на 7,1% больше хлебобулочных изделий, чем год назад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего в столичном регионе больше 320 предприятий пищевой промышленности. В ТиНАО формируется кластер по производству готовых блюд, хлеба, молочных продуктов и другой еды.

«В первом полугодии 2025-го столичные компании произвели около 263,4 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты», — уточнил он.

Одно из столичных предприятий с начала года выпустило более 800 тонн продуктов. Чтобы расширить ассортимент, производитель организовал выпуск мини-пирожных. Другое предприятие нарастило объемы на 10%, по сравнению с прошлым годом, в том числе за счет линейки пирожков, сдобных рулетов и зернового хлеба.

«Объем поставок хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Москве составил около 63 миллиардов рублей», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.