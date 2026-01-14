Ликсутов: почти 25 тысяч человек посетили катки в ОЭЗ «Технополис Москва»

Почти 25 тысяч человек побывали на катках на территории ОЭЗ «Технополис Москва», из них более 11 тысяч — в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что покататься на коньках можно в любой день на площадках «Печатники» с 11:00 до 23:00 и «Руднево» с 10:00 до 22:00. Катки способны принять одновременно от 120 до 150 посетителей, сеанс длится полтора часа.

Гости могут арендовать и заточить коньки, а после катания — приобрести еду и напитки на фуд-траках. Посещение бесплатно, но требуется предварительная запись. Также там проводят различные мероприятия.

Катки открылись в начале декабря и будут работать всю зиму. В прошлый сезон на коньках на территории ОЭЗ прокатились 24 тысячи человек, но тогда работала только одна площадка — «Печатники».