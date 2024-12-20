Ликсутов: площадка «Алабушево» стала лидером ОЭЗ «Технополис Москва» по инвестициям

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» с начала года инвестировали в производства 38,4 миллиарда рублей. Наибольший приток зафиксировали на площадке «Алабушево», в которую вложили почти 14 миллиардов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За январь–сентябрь 2024 года они инвестировали более 13,8 миллиарда рублей в свои производства, превысив показатель за этот же период прошлого года на 4%. Если сравнить объем инвестиций с показателем трехлетней давности, то он вырос в 3,7 раза», — уточнил он.

Больше всего средств площадке принесли компании, работающие в сфере медицины. На них пришлось 8,2 миллиарда рублей инвестиций. За все время работы ОЭЗ в предприятия на площадке «Алабушево» инвестировали 63% от общей суммы.

«Ее выбирают преимущественно крупные компании, которые предпочитают строить свои производственные площадки с нуля», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.