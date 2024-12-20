Ликсутов: площадка «Алабушево» стала лидером ОЭЗ «Технополис Москва» по инвестициям
Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» с начала года инвестировали в производства 38,4 миллиарда рублей. Наибольший приток зафиксировали на площадке «Алабушево», в которую вложили почти 14 миллиардов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«За январь–сентябрь 2024 года они инвестировали более 13,8 миллиарда рублей в свои производства, превысив показатель за этот же период прошлого года на 4%. Если сравнить объем инвестиций с показателем трехлетней давности, то он вырос в 3,7 раза», — уточнил он.
Больше всего средств площадке принесли компании, работающие в сфере медицины. На них пришлось 8,2 миллиарда рублей инвестиций. За все время работы ОЭЗ в предприятия на площадке «Алабушево» инвестировали 63% от общей суммы.
«Ее выбирают преимущественно крупные компании, которые предпочитают строить свои производственные площадки с нуля», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Производители биофармы и медицинского оборудования обеспечили большой приток инвестиций и площадке «Печатники» — его оценивают в 2,4 миллиарда рублей с начала года.
Всего в ОЭЗ работают более 220 предприятий. Из них свыше половины носят статус резидента, который позволяет получить множество налоговых преференций.
«Наши резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%», — заявил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.
Сэкономленные средства предприятия могут вкладывать в развитие производства.