Ликсутов: площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась на 111 гектаров

Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась до 390 гектаров за счет включения в ее состав новых площадок — «Красной Пахры», «Толстопальцево», «Хруничева» и Карачаровского механического завода. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Планируется, что к 2030 году общая площадь промышленных и административных объектов столичной ОЭЗ вырастет в 2,5 раза и составит 3,8 миллиона квадратных метров», — добавил он.

Компании, получающие статус резидента, пользуются налоговыми льготами, которые могут вкладывать в развитие. Налоговая ставка на прибыль для них составляет 2% вместо 20, кроме того, резиденты не платят таможенные пошлины, НДС, налоги на имущество, землю и транспорт. Также на базе ОЭЗ создают успешные межотраслевые кластеры — например, на базе завода в Карачарове появится кластер по производству лифтов.