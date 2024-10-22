Ликсутов: площадь ОЭЗ «Технополис Москва» вырастет до 3,8 миллиона квадратных метров

Столичное правительство продолжит локализацию предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва», возведение новых производств, офисов и лабораторий. Для этого планируется расширить ее площадь. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В планах к 2030 году — увеличить этот показатель до 3,8 миллиона квадратных метров, что соответствует приоритетным направлениям по обеспечению технологического суверенитета России», — заявил он.

Сейчас общая площадь ОЭЗ составляет 280 гектаров, или 2,8 миллиона квадратных метров. В ней работают более 220 компаний, из которых около 50% — резиденты. Этот статус позволяет им 10 лет не платить налоги на имущество, землю и транспорт, а ставка на прибыль — всего 2%, а не 20, как для остальных предприятий. В развитие высокотехнологичных производств вложили около 330 миллиардов рублей, создав свыше 20 тысяч рабочих мест.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил, что в ближайшее время в состав ОЭЗ войдет еще пять площадок. Таким образом, всего их станет 11.

«Включение новых территорий в границы ОЭЗ и расширение действующих позволит разместить более 200 новых компаний — потенциальных резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“, деятельность которых будет направлена на удовлетворение потребностей города и страны в продукции различных секторов экономики», — подчеркнул он.