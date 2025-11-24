Ликсутов: площадь индустриального парка «Руднево» вырастет в 3,3 раза

Площадь индустриального парка «Руднево», входящего в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», до 2030 года увеличится в 3,3 раза — до 175 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Это позволит локализовать больше предприятий на территории столицы и увеличить выпуск инновационной продукции для нужд жителей города», — отметил он.

Планируется, что через пять лет площадь промышленных и общественно-деловых пространств на площадке превысит миллион квадратных метров, а на территории откроется еще 65 высокотехнологичных предприятий.

В общей сложности, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, площадь особой экономической зоны к этому моменту должна составить 600 гектаров, а на ее предприятиях будут работать до 90 тысяч человек.

Индустриальный парк «Руднево» на юго-востоке столицы — флагманская площадка для высокотехнологичных производств и центров промышленного прототипирования. Резиденты ОЭЗ получают многочисленные налоговые льготы.