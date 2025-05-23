Ликсутов: пять инновационных производств откроется на площадке «Алабушево»

Новые промышленные корпуса для высокотехнологичных производств появятся на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности столицы Максим Ликсутов.

Четыре предприятия начнут работу уже до конца года. Общий объем инвестиций превысит восемь миллиардов рублей, а площадь корпуса — 11 тысяч квадратных метров.

«В одном из новых корпусов разместятся пять инновационных производств, среди которых — выпуск титановых имплантатов для травматологии и ортопедии, оборудования для ядерной медицины, онкопрепаратов, микроэлектроники и насосной техники», — добавил он.

Один из проектов — производство позитронно-эмиссионных томографов для диагностики онкозаболеваний. С их помощью можно будет выявлять опухоли на ранней стадии с точностью до 95%. В проект инвестировали более 300 миллионов рублей.

«Это один из ключевых проектов для отечественного здравоохранения: уровень развития ядерной медицины напрямую связан с числом ПЭТ-сканеров», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В следующем году на той же площадке начнется производство таргетных онкопрепаратов: сначала в форме таблеток, а с 2028 года — и по уникальной для России технологии жидких форм.