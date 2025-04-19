Ликсутов: пешеходный переход построили для сотрудников ОЭЗ «Технополис Москва»

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» открылся пешеходный переход, соединивший новый промышленный корпус с автобусной остановкой. Также ведется реконструкция КПП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что создание удобных маршрутов — одна из приоритетных задач, поставленных мэром столицы Сергеем Собяниным. На промышленной площадке «Печатники» размещено 130 компаний, в которых трудоустроено 7,8 тысячи москвичей.

«Транспортную доступность промышленной площадки обеспечивает один из крупнейших транспортных узлов города „Текстильщики-Печатники“. В декабре 2024 года от станций метрополитена и Текстильщики МЦД-2 до предприятий на площадке „Печатники“ запустили новый автобусный маршрут 74к. За это время он перевез более 10 тысяч пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ», — сообщил Ликсутов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Новый рейс соединил две станции метрополитена, МЦД и три автобусных маршрута. Он стал наиболее востребованным у сотрудников новых промышленных корпусов площадки.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что площадка «Печатники» оборудована современной инженерной инфраструктурой, до конца текущего года планируется запустить новые высокотехнологичные производства.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Площадка оборудована современной инженерной инфраструктурой, ведется строительство ряда новых объектов. В 2024 году был введен в эксплуатацию новый промышленный корпус общей площадью 34 тыс. кв. метров», — отметил Гарбузов.

Благоустройство мест для комфортной встречи гостей и клиентов является еще одним из важнейших проектов. Контрольно-пропускные пункты реконструируют и оборудуют современными системами безопасности.

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