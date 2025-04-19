Ликсутов: пешеходный переход построили для сотрудников ОЭЗ «Технополис Москва»

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» открылся пешеходный переход, соединивший новый промышленный корпус с автобусной остановкой. Также ведется реконструкция КПП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что создание удобных маршрутов — одна из приоритетных задач, поставленных мэром столицы Сергеем Собяниным. На промышленной площадке «Печатники» размещено 130 компаний, в которых трудоустроено 7,8 тысячи москвичей.

«Транспортную доступность промышленной площадки обеспечивает один из крупнейших транспортных узлов города „Текстильщики-Печатники“. В декабре 2024 года от станций метрополитена и Текстильщики МЦД-2 до предприятий на площадке „Печатники“ запустили новый автобусный маршрут 74к. За это время он перевез более 10 тысяч пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ», — сообщил Ликсутов.