Ликсутов: пешеходный переход построили для сотрудников ОЭЗ «Технополис Москва»
На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» открылся пешеходный переход, соединивший новый промышленный корпус с автобусной остановкой. Также ведется реконструкция КПП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что создание удобных маршрутов — одна из приоритетных задач, поставленных мэром столицы Сергеем Собяниным. На промышленной площадке «Печатники» размещено 130 компаний, в которых трудоустроено 7,8 тысячи москвичей.
«Транспортную доступность промышленной площадки обеспечивает один из крупнейших транспортных узлов города „Текстильщики-Печатники“. В декабре 2024 года от станций метрополитена и Текстильщики МЦД-2 до предприятий на площадке „Печатники“ запустили новый автобусный маршрут 74к. За это время он перевез более 10 тысяч пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ», — сообщил Ликсутов.
Новый рейс соединил две станции метрополитена, МЦД и три автобусных маршрута. Он стал наиболее востребованным у сотрудников новых промышленных корпусов площадки.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что площадка «Печатники» оборудована современной инженерной инфраструктурой, до конца текущего года планируется запустить новые высокотехнологичные производства.
«Площадка оборудована современной инженерной инфраструктурой, ведется строительство ряда новых объектов. В 2024 году был введен в эксплуатацию новый промышленный корпус общей площадью 34 тыс. кв. метров», — отметил Гарбузов.
Благоустройство мест для комфортной встречи гостей и клиентов является еще одним из важнейших проектов. Контрольно-пропускные пункты реконструируют и оборудуют современными системами безопасности.