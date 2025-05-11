Ликсутов: первый корпус делового центра ОЭЗ в Печатниках готов на 85%

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» завершается строительство первого корпуса административно-лабораторного центра. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В первом корпусе разместятся штаб-квартира „Трансмашхолдинга“ и московский центр кадровых инноваций — новое пространство для развития человеческого капитала», — рассказал он.

Площадь корпуса составит 54,7 тысячи квадратных метров. Его уровень готовности оценивают в 85%. В общей сложности там возведут пять зданий переменной этажности, соединенных пешеходно-выставочными галереями. Современные волнообразные фасады придадут им динамичный облик.

«Полностью завершено возведение монолитных конструкций, почти завершены фасадные и инженерные работы. На площадке задействованы более 1200 специалистов и 14 единиц техники», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего на площадке работают свыше 130 предприятий. В ее развитие инвесторы вложили более 60 миллиардов рублей, создав почти восемь тысяч рабочих мест.