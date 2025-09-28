Ликсутов: I Детский велофестиваль Москвы собрал более 22 тысяч человек
Более 22 тысяч человек приняли участие в I Детском велофестивале, прошедшем в Москве 27 и 28 сентября. Как рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, для юных участников организовали заезды и обширную развлекательную программу.
В заездах на дистанции от 700 метров до 5,6 километра приняли участие более 10 тысяч велосипедистов в возрасте от четырех до 16 лет.
«Велофестивали — это прежде всего семейные праздники, на которые вместе с родителями приезжает множество детей. Ребята всегда с удовольствием участвуют в заездах, многие преодолевают всю дистанцию», — привела слова Ликсутова пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Заместитель мэра столицы подчеркнул, что участникам мероприятия в игровой форме рассказали о важности соблюдения мер безопасности во время поездок по городу.
Ликсутов не исключил, что Детский велофестиваль в Москве станет ежегодным.
Интерактивную программу для гостей праздника с групповыми и сольными номерами подготовили артисты Московского цирка Никулина.
Участникам раздали более 24 тысяч подарков и сувениров, а также 32 тысячи угощений.
Вечером перед собравшимися на велофестиваль выступили исполнители Дим Димыч и Милана Хаметова, а под конец для детей устроили дискотеку с мыльными пузырями.