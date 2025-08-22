Ликсутов: парк «Руднево» получит собственный источник тепловой энергии

Московская объединенная энергетическая компания через Московский фонд промышленности и предпринимательства привлекла первый транш на строительство электростанции. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря поддержке Фонда единая теплоснабжающая организация Москвы построит новый объект генерации, который будет обеспечивать теплом территорию индустриального парка „Руднево“ столичной ОЭЗ», — уточнил он.

Деньги предоставил Сбербанк на условиях льготного кредитования. Вводить новые мощности планируют поэтапно, начиная с лета-осени 2027 года.

«Площадь нового объекта составит более 2,4 тысячи квадратных метров. На предприятии создадут около 30 новых рабочих мест и закупят шесть единиц крупного оборудования», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего банк выделил столичным предприятиям более 200 миллиардов рублей субсидий. Максимальный размер льготного инвесткредита сейчас составляет пять миллиардов рублей, вернуть его нужно в течение пяти лет.