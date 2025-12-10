Ликсутов: опорный вуз ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил в 2025 году более 1200 специалистов

Московский институт электронной техники, ставший опорным вузом особой экономической зоны «Технополис Москва», только в 2025 году выпустил более 1200 новых специалистов в сфере микро- и наноэлектроники и информационных технологий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За все время своей работы НИУ МИЭТ подготовил более 40 тысяч высококвалифицированных специалистов», — добавил он.

Университет совмещает фундаментальную науку и практическую ориентированность. Высокий профессионализм преподавателей вуза и богатое оснащение привлекают абитуриентов — сейчас в нем около 1,5 тысячи первокурсников, а поступить летом пытались 5,7 тысячи человек.

Кроме того, в Зеленограде ведут исследовательскую работу и разрабатывают многочисленную инновационную аппаратуру, в том числе искусственные почки и приборы, позволяющие выявлять сердечную недостаточность по анализу слюны.