Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» заняла первое место по вкладу в экономику России

Особая экономическая зона «Технополис Москва» по итогам 2024 года в пятый раз подряд заняла первое место в номинации «Вклад в экономику России» по версии аналитического центра «Эксперт». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Кроме этого, ОЭЗ Москвы подтвердила свой высокий уровень клиентоориентированности, получив максимальный балл рейтинга в блоке „Услуги“», — добавил он.

По словам заместителя мэра, компании-резиденты создают множество передовых разработок, которые работают на благо страны. Кроме того, ОЭЗ показала один из лучших результатов по средней рентабельности. Сейчас в ней трудятся около 22 тысяч человек.