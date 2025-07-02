Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» заняла первое место по вкладу в экономику России

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Особая экономическая зона «Технополис Москва» по итогам 2024 года в пятый раз подряд заняла первое место в номинации «Вклад в экономику России» по версии аналитического центра «Эксперт». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Кроме этого, ОЭЗ Москвы подтвердила свой высокий уровень клиентоориентированности, получив максимальный балл рейтинга в блоке „Услуги“», — добавил он.

По словам заместителя мэра, компании-резиденты создают множество передовых разработок, которые работают на благо страны. Кроме того, ОЭЗ показала один из лучших результатов по средней рентабельности. Сейчас в ней трудятся около 22 тысяч человек.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Эксперты рейтинга отметили, что по количеству созданных рабочих мест ОЭЗ столицы сопоставима с занятостью небольшого города», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для работы предприятий создаются все условия: от инфраструктуры до консалтинга и маркетинга. Все это способствует комплексному социально-экономическому развитию столицы.

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