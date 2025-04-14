Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» присоединилась к акции «Сад памяти»

Особая экономическая зона «Технополис Москва» присоединилась к общественной акции «Сад памяти», которую проводят с 2020 года в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«На зеленоградской площадке „Алабушево“ управляющая компания столичной ОЭЗ уже высадила более 1,2 тысячи деревьев, которые символизируют жизнь и связь поколений», — рассказал он.
Во время битвы за Москву возле современного Зеленограда проходила линия обороны советских войск. В память об этом на 41-м километре Ленинградского шоссе в 1974 году возвели мемориальный комплекс «Штыки». Именно под Москвой вермахт потерпел первое крупное поражение в Великой Отечественной войне.
«Помимо социальной составляющей акции, „Сад памяти“ помогает решать вопросы, связанные с экологией, восстановлением зеленого фонда города», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
В ближайшее время в ОЭЗ пройдут и другие мероприятия ко Дню Победы. Их участники возложат цветы к мемориалам и встретятся с ветеранами войны.
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