Ликсутов: ОЭЗ «Технополис Москва» присоединилась к акции «Сад памяти»

Особая экономическая зона «Технополис Москва» присоединилась к общественной акции «Сад памяти», которую проводят с 2020 года в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На зеленоградской площадке „Алабушево“ управляющая компания столичной ОЭЗ уже высадила более 1,2 тысячи деревьев, которые символизируют жизнь и связь поколений», — рассказал он.

Во время битвы за Москву возле современного Зеленограда проходила линия обороны советских войск. В память об этом на 41-м километре Ленинградского шоссе в 1974 году возвели мемориальный комплекс «Штыки». Именно под Москвой вермахт потерпел первое крупное поражение в Великой Отечественной войне.