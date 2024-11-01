Ликсутов объявил о старте электронного конкурса на заключение второго офсета на услуги

Правительство Москвы предложило новый офсетный контракт на производство текстильной и раздаточной продукции для городских мероприятий. Инвестор, который его подпишет, локализует в столице швейное производство и будет выполнять обязательства в течение шести лет. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В городе за полтора года будет создано производство верхней одежды, трикотажных изделий и аксессуаров. Объем закупки за шесть лет составит около 1,2 миллиарда рублей», — уточнил он.

Всего планируется выпускать в год по 34 тысячи единиц верхней одежды, 20 тысяч футболок и свитшотов, 22 тысячи шапок, шарфов и пар перчаток и свыше 800 тысяч иных аксессуаров.