Ликсутов объявил о старте электронного конкурса на заключение второго офсета на услуги

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Правительство Москвы предложило новый офсетный контракт на производство текстильной и раздаточной продукции для городских мероприятий. Инвестор, который его подпишет, локализует в столице швейное производство и будет выполнять обязательства в течение шести лет. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В городе за полтора года будет создано производство верхней одежды, трикотажных изделий и аксессуаров. Объем закупки за шесть лет составит около 1,2 миллиарда рублей», — уточнил он.

Всего планируется выпускать в год по 34 тысячи единиц верхней одежды, 20 тысяч футболок и свитшотов, 22 тысячи шапок, шарфов и пар перчаток и свыше 800 тысяч иных аксессуаров.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Локализация производства на территории Москвы позволит своевременно обеспечивать городские мероприятия качественной текстильной и раздаточной продукцией», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, снизятся расходы на их проведение.

Первый подобный контракт заключили в феврале. В Южном Бутове построят фабрику по аренде и обработке текстиля для городских социальных учреждений.

Всего с 2017 года правительство Москвы заключило более 20 офсетных контрактов, по восьми из них уже начались поставки.

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