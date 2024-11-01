Ликсутов объявил о старте электронного конкурса на заключение второго офсета на услуги

Правительство Москвы предложило новый офсетный контракт на производство текстильной и раздаточной продукции для городских мероприятий. Инвестор, который его подпишет, локализует в столице швейное производство и будет выполнять обязательства в течение шести лет. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В городе за полтора года будет создано производство верхней одежды, трикотажных изделий и аксессуаров. Объем закупки за шесть лет составит около 1,2 миллиарда рублей», — уточнил он.
Всего планируется выпускать в год по 34 тысячи единиц верхней одежды, 20 тысяч футболок и свитшотов, 22 тысячи шапок, шарфов и пар перчаток и свыше 800 тысяч иных аксессуаров.
«Локализация производства на территории Москвы позволит своевременно обеспечивать городские мероприятия качественной текстильной и раздаточной продукцией», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Кроме того, снизятся расходы на их проведение.
Первый подобный контракт заключили в феврале. В Южном Бутове построят фабрику по аренде и обработке текстиля для городских социальных учреждений.
Всего с 2017 года правительство Москвы заключило более 20 офсетных контрактов, по восьми из них уже начались поставки.
Рефери из Воскресенска принял участие в судействе всероссийского турнира
«Чисто американская традиция». Словам Трампа о России нашли новую трактовку
Подмосковный мемориальный центр напомнил о доступных услугах
Пенсионеры Подмосковья поучаствовали в турнире поэзии в Сергиевом Посаде
Гумпомощь из Лосино-Петровского доставили в Херсонскую область
Парк коммунальной техники Волоколамска пополнился 52 машинами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте