Ликсутов: объем выпуска электротехники в Москве с начала года вырос почти на 40%

Выпуск электротехнических изделий для разных сфер растет в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также почти вполовину выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутаторов и другого оборудования. Всего в отрасли работает более 130 столичных предприятий.

«В январе–марте 2025 года объем выпуска электротехнического оборудования вырос на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

«По итогам трех месяцев 2025 года объем отгрузки составил более трех миллиардов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди продукции, выпускаемой столичными предприятиями, есть инновационные воздуховоды от завода «ГалВент», шкафы автоматизации «Электропривод НПЦ-21» и другое. С начала года первое предприятие увеличило объем производства на 10%, а сумма отгрузки второго приближается к миллиарду рублей.