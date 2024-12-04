Ликсутов: объем промышленного производства в столице вырос на 15%

Объем промышленного производства в Москве с января вырос на 15%, а отгрузка — на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Индустриальный сектор — двигатель городской экономики и одна из основ социального благополучия не только столицы, но и всей страны», — заявил он.
Общую сумму поставок Ликсутов оценил более чем в 9,1 триллиона рублей. Возросло производство одежды, обуви и разных видов техники. Правительство Москвы предлагает предприятиям более 20 различных инструментов поддержки.
«По итогам января — октября предприятия обрабатывающих отраслей нарастили выпуск на 16,1%, что свидетельствует об эффективности индустриальной политики», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего в столице более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно появляются до 150 новых заводов.
В крупнейшем наукограде России Серпухове ускорили интернет
На Украине объяснили, почему Зеленский боится давать интервью Карлсону
Акция памяти ко Дню Неизвестного Солдата прошла в Богородском округе
Медведев назвал Зеленского гнидой и посоветовал ему скорее исчезнуть
Свыше 150 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Ученики школы № 17 в Воскресенске сдали нормативы ГТО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте