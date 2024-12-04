Ликсутов: объем промышленного производства в столице вырос на 15%

Объем промышленного производства в Москве с января вырос на 15%, а отгрузка — на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Индустриальный сектор — двигатель городской экономики и одна из основ социального благополучия не только столицы, но и всей страны», — заявил он.

Общую сумму поставок Ликсутов оценил более чем в 9,1 триллиона рублей. Возросло производство одежды, обуви и разных видов техники. Правительство Москвы предлагает предприятиям более 20 различных инструментов поддержки.