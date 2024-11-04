Ликсутов: объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 14%
Столичные предприятия за первые три квартала 2024 года нарастили объем производства на 14,2%, а также увеличили отгрузку на 10,7%. Такой результат стал возможен благодаря системной поддержке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столичные производители продолжают удовлетворять растущие потребности рынка не только в Москве, но и по всей стране. Это подтверждается увеличивающими объемами отгрузки.
«По итогам девяти месяцев 2024 года промышленники поставили заказчикам товаров более чем на 8,2 триллиона рублей — на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Благодаря последовательной индустриальной политике и системной поддержке предприятий <…> мы отмечаем стабильный рост индекса промышленного производства», — сказал Ликсутов.
Особенно заметно выросло производство потребительских товаров. Также заммэра отметил, что движущей силой экономики Москвы является обрабатывающая промышленность. Предприятиям этого сектора в столице доступны различные инструменты поддержки.
«По итогам трех кварталов 2024 года отрасль обрабатывающей промышленности продемонстрировала 15-процентный рост, что в очередной раз подтверждает эффективность столичных мер поддержки», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что в столице на базе особой экономической зоны «Технополис Москва» действуют четыре промышленных кластера: фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, фармацевтики и беспилотных авиасистем. Еще два объединения находятся на стадии формирования, речь идет о пищевом и строительном. По словам Гарбузова, к 2030 году в Москве будут функционировать 13 межотраслевых кластеров. Это позволит участникам программ эффективно взаимодействовать между собой, что снизит издержки производства и позволит нарастить конкурентоспособность.