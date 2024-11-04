Ликсутов: объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 14%

Столичные предприятия за первые три квартала 2024 года нарастили объем производства на 14,2%, а также увеличили отгрузку на 10,7%. Такой результат стал возможен благодаря системной поддержке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что столичные производители продолжают удовлетворять растущие потребности рынка не только в Москве, но и по всей стране. Это подтверждается увеличивающими объемами отгрузки.

«По итогам девяти месяцев 2024 года промышленники поставили заказчикам товаров более чем на 8,2 триллиона рублей — на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Благодаря последовательной индустриальной политике и системной поддержке предприятий <…> мы отмечаем стабильный рост индекса промышленного производства», — сказал Ликсутов.