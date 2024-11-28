Ликсутов: объем промышленного экспорта в Северную Африку вырос на 31%

Московские промышленники увеличили поставки в Северную Африку диагностических и лабораторных реагентов, стоматологических устройств, дыхательного оборудования и других препаратов и техники. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По итогам января-августа 2024 года поставки выросли на 31%. Более чем в два раза увеличился объем экспорта фармацевтики и медицинской техники», — добавил он.

А всего объем несырьевого неэнергетического экспорта с начала года вырос на 9%. Африканские страны покупают также стройматериалы, электрическое и промышленное оборудование и многое другое. Одним из основных импортеров стал Египет, в который стали поставлять на 33% больше товаров промышленных отраслей.

«В частности, более чем на 20% выросли поставки продукции приборостроения, на 80% вырос объем экспорта лекарственных средств и диагностических реагентов», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов.

С 2022 года московским промышленникам при поддержке центра «Моспром» удалось найти новых партнеров на зарубежных рынках. Также им оказывают поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт».