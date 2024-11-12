Ликсутов: производство компьютеров, электроники и оптики в Москве выросло более чем вдвое

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

С января по сентябрь этого года в Москве на 107,3% возросло производство портативных компьютеров, печатных плат, высокотехнологичной оптики и других устройств. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Востребованность столичной продукции подтверждается увеличением объемов поставок — промышленники отгрузили заказчикам товаров почти на 465 миллиардов рублей», — добавил он.

Сегодня в этой отрасли в Москве заняты 370 компаний и более 30 тысяч человек. Отгрузка компьютеров с начала года выросла на треть, а бытовой электроники — в 2,5 раза. Одних только печатных плат изготовили более 12 миллионов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Продукция столичных производственных предприятий становится все более конкурентоспособной. Сегодня ее не только покупают в России, но и экспортируют в другие страны», — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в столице более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Промышленникам предлагают более 20 инструментов поддержки.

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