Ликсутов: объем поставок оборудования для металла с начала года вырос в 2,6 раза

Объемы поставок оборудования для монтажа и ремонта электроники, произведенного в Москве, кратно возрастает. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За январь–май 2025-го объем поставок станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов в Москве вырос почти в 2,6 раза», — добавил он.

Всего в столичный машиностроительный сектор входит более 260 предприятий, разрабатывающих новые технологические решения. Им предлагают свыше 20 мер поддержки от столичных властей.

«За первые пять месяцев 2025-го предприятия города реализовали машин и оборудования на сумму более 88,5 миллиарда рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Среди разработок московских компаний — инфракрасные паяльные станции для ремонта и монтажа электроники, которые способны поддерживать стабильную температуру, не допуская перегрева, и могут использоваться для любых электронных компонентов.