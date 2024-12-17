Ликсутов: новый завод построят в Капотне в рамках масштабного инвестпроекта

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новый завод построят в районе Капотня в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов», — уточнил он.

Для этого инвестору выделили землю площадью около двух гектаров возле МНПЗ по льготной ставке, которая будет действовать все пять лет. За это время нужно возвести завод и сдать его в эксплуатацию. Инвестор уже получил разрешение на строительство. Площадь завода составит около 16 тысяч квадратных метров.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«Он станет пятой производственной площадкой предприятия. Реализация масштабного инвестпроекта позволит создать около 110 новых рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего в столице одобрено и реализуется свыше 90 масштабных инвестиционных проектов, которые в сумме дадут городу более 60 тысяч рабочих мест.

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