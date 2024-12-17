Новый завод построят в районе Капотня в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«На юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов», — уточнил он.
Для этого инвестору выделили землю площадью около двух гектаров возле МНПЗ по льготной ставке, которая будет действовать все пять лет. За это время нужно возвести завод и сдать его в эксплуатацию. Инвестор уже получил разрешение на строительство. Площадь завода составит около 16 тысяч квадратных метров.
«Он станет пятой производственной площадкой предприятия. Реализация масштабного инвестпроекта позволит создать около 110 новых рабочих мест», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего в столице одобрено и реализуется свыше 90 масштабных инвестиционных проектов, которые в сумме дадут городу более 60 тысяч рабочих мест.
Ликсутов: новый завод построят в Капотне в рамках масштабного инвестпроекта
Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Реутове
Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 17 декабря
ВСУ начали охоту на лучший танк России
Благотворительный гала-концерт «Рука в руке» прошел в Черноголовке
Робот-сапер начал работу на месте взрыва у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте