Ликсутов: новый завод построят в Капотне в рамках масштабного инвестпроекта

Новый завод построят в районе Капотня в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов», — уточнил он.

Для этого инвестору выделили землю площадью около двух гектаров возле МНПЗ по льготной ставке, которая будет действовать все пять лет. За это время нужно возвести завод и сдать его в эксплуатацию. Инвестор уже получил разрешение на строительство. Площадь завода составит около 16 тысяч квадратных метров.