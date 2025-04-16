Ликсутов: новый производственный корпус начал работу на площадке «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» ввели в эксплуатацию новый трехэтажный административно-производственный корпус. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На площадке размещаются 13 предприятий со статусом резидента. Большинство компаний выпускают дроны и комплектующие к ним, площадка носит статус центра развития беспилотных авиационных систем.

«Под размещение производств здесь выделят почти 14 тысяч квадратных метров», — добавил он.

Однако производится в индустриальном парке и другая продукция. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что выпускать там будут, например, футеровочные болты для горной и тяжелой промышленности.

«Кроме того, здесь будут изготавливать медицинские изделия для нейрохирургии, травматологии и ортопедии», — добавил он.

Статус резидента дает предприятию снижение налоговой ставки на прибыль в 10 раз и освобождает от уплаты налога на имущество, землю и транспорт на ближайшие 10 лет, а также от таможенных пошлин и НДС.