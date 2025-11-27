Ликсутов: новая площадка появится в ОЭЗ «Технополис Москва» до 2030 года

Новая площадка «Алабушево-2» появится в особой экономической зоне «Технополис Москва» до 2030 года. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В общей сложности там планируется разместить более 370 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.

«Преимущественно на площадке будут сосредоточены проекты в области микроэлектроники», — добавил он.

Стратегия развития столичной промышленности, которую подписал мэр Сергей Собянин, предусматривает в том числе увеличение площади ОЭЗ к 2030 году до 600 гектаров с нынешних 392. Статус резидента дает компаниям множество налоговых преференций.

Сейчас в особой экономической зоне 10 площадок — «Алабушево», МИЭТ, «Ангстрем» и «Микрон» в Зеленограде, «Толстопальцево» и «Красная Пахра» в Новой Москве, «Руднево» к юго-востоку от МКАД, а также Карачаровский механический завод, «Печатники» и завод имени Хруничева в черте кольцевой дороги.