Ликсутов: несырьевой энергетический экспорт в Узбекистан вырос более чем на 20%

Объем несырьевого энергетического экспорта из Москвы в Узбекистан по итогам 2024 года вырос более чем на 20%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Москва экспортирует в страну электрические устройства, железнодорожную технику, безалкогольные напитки, продукцию для детей и другие востребованные товары», — рассказал он.
Также в девять раз увеличились поставки в республику литий-ионных батарей. Кроме того, по сравнению с предыдущим годом экспортировали на 67% больше различных приборов и на 20% больше продуктов питания и напитков. Продвигать продукцию на иностранных рынках помогает созданный в 2019 году центр «Моспром».
«В Ташкенте в рамках выставки „ИННОПРОМ.Центральная Азия“ на стенде Москвы были представлены 15 компаний, которые продемонстрировали инновационные решения в машиностроении, приборостроении, электротехнике и других высокотехнологичных отраслях», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Столичные власти уделяют особое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии, и Узбекистан — не исключение.
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